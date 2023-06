Mistrz olimpijski skazany za wykorzystywanie seksualne dziecka! Pomagała mu... matka ofiary

67-letni Braun został uznany winnym przez sąd okręgowy w niemieckim Tuebingen wykorzystywania seksualnego dziecka, nakłaniania do produkcji zdjęć i filmów przedstawiających wykorzystywanie nieletniej i skazany na 33 miesiące pozbawienia wolności - poinformował sąd w czwartkowym oświadczeniu.

Podczas procesu sędziowie usłyszeli, że 67-letni Braun przez lata płacił kobiecie za przyprowadzanie jej małoletniej córki na randki seksualne, zaczynając, gdy dziewczynka miała sześć lat. Prokuratorzy twierdzili, że co najmniej w jednym przypadku 35-letnia kobieta, którą zidentyfikowano jako Yvonne L. (ze względu na ochronę prywatności nie podano pełnego nazwiska), zmusiła córkę do nagrywania obscenicznych filmów, w których była sama lub z dwójką dorosłych. Innym razem matka robiła zdjęcia córce i wysyłała je do Brauna.

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak ofiara złożyła skargę na policję w 2021 roku, trzy lata po ucieczce z domu. Sąd orzekł, że przysługuje jej odszkodowanie od oskarżonych.

Matka, która podczas procesu przyznała się do winy i przeprosiła córkę, została skazana na 45 miesięcy więzienia. Braun zaprzeczył stawianym mu zarzutom, podała niemiecka agencja dpa.

Jednak sąd uznał, że relacje ofiary były wiarygodne i orzekł, że została okradziona z dzieciństwa. Od wyroków przysługuje odwołanie.

Braun zdobył złote medale w wyścigu 4 km na dochodzenie: indywidualnie i drużynowo na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. Jest też czterokrotnym medalistą, w tym trzy razy złotym, torowych mistrzostw świata.

CM, PAP