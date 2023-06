Mistrz świata w nowych barwach! To będzie jego siódmy klub w PlusLidze

W sezonie 2023/24 w drużynie Cerrad Enea Czarni Radom występować będzie Rafał Buszek. Mistrz Świata z 2014 oraz czterokrotny mistrz Polski przeniósł się do radomskiego zespołu z PSG Stali Nysa.

Rafał Buszek urodził się 28 kwietnia 1987 roku w Dębicy, a swoją przygodę z profesjonalną siatkówką rozpoczął w klubie Błękitnych Ropczyce. W 2007 roku trafił do PlusLigi, a dokładnie do AZS Politechniki Warszawskiej, w której barwach występował do sezonu 2009/10. Kolejnymi klubami jakie reprezentował Rafał Buszek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce były: Asseco Resovia, Fart Kielce, Indykpol AZS Olsztyn, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W poprzednim sezonie występował w PSG Stali Nysa.

W swojej sportowej karierze ma na koncie szesnaście rozegranych sezonów w rozgrywkach PlusLigi, w których zaliczył 361 występów i zdobył 2438 punktów. Nowy przyjmujący drużyny Cerrad Enea Czarnych Radom to czterokrotny mistrz Polski (2013, 2015, 2016, 2017), wicemistrz (2018) oraz brązowy medalista mistrzostw Polski (2011). W 2015 roku zdobył srebrny medal Ligi Mistrzów CEV, a w 2017 roku wywalczył Puchar Polski.

🏆🥇Mistrz Świata z 2014 roku i czterokrotny 🥇Mistrz Polski, Rafał Buszek nowym przyjmującym Cerrad Enea Czarni Radom w sezonie 2023/2024 ✍️🤝 #WitamyRafał w barwach naszego klubu i naszym mieście 📣‼️



W barwach reprezentacji Polski rozegrał 90 meczów. W koszulce z orzełkiem na piersi przyjmujący zdobył złoty medal mistrzostw świata (2014), brązowy medal Pucharu Świata (2015) oraz dwukrotnie z kadrą biało-czerwonych wygrywał Memoriał Huberta Jerzego Wagnera (2015, 2017).

RM, Polsat Sport, wksczarni.pl