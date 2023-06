Oto walka wieczoru gali FEN 48! Mocne zestawienie w kategorii półciężkiej

Marcin Wójcik (17-8, 9 KO, 6 SUB) podejmie Adama Wieczorka (11-2, 4 KO, 6 SUB) podczas gali FEN 48, która odbędzie się w piątek, 18 sierpnia. Pojedynek zakontraktowano w limicie kategorii półciężkiej i będzie to walka wieczoru tego wydarzenia.