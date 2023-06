PGE Skra pożegnała się z siatkarzem! "Pierwszy sezon w PlusLidze był dla niego zbyt wymagający"

Vasina to złoty medalista mistrzostw Europy kadetów i srebrny medalista mistrzostw Europy Juniorów z reprezentacją Czech. Do 2018 r. grał w zespole VK Ostrava, skąd trafił do drużyny VK ČEZ Karlovarsko, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Czech. Jego gra została zauważona i doceniona przez decydentów PGE Skry, którzy zdecydowali się na sprowadzenie młodego przyjmującego do Bełchatowa.

W minionym sezonie Czech reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów w 29 ligowych spotkaniach, w których zdobył łącznie 95 punktów. Najlepszy pod tym względem był dla niego mecz wyjazdowy z drużyną Projektu Warszawa, który bełchatowianie co prawda przegrali 2:3, ale Vašina zdobył w nim 16 "oczek". Przyjmujący zaliczył także kilka występów w Pucharze CEV.

Lukaš, dziękujemy za cały sezon w żółto-czarnych barwach #TeamSkra 🐝 Do zobaczenia po przeciwnej stronie siatki 🙌 pic.twitter.com/717UzLUDtI — PGE Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) June 29, 2023

Pomimo kilku dobrych występów nie przebił się do pierwszego składu, a debiutancki sezon w PlusLidze był dla niego zbyt wymagający.

CM, pgeskra.pl