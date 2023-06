Wimbledon tylko w kanałach sportowych Polsatu

W Londynie pracować będzie trzech reporterów Polsatu Sport, a w Warszawie topowi komentatorzy, dziennikarze, eksperci oraz byli znakomici tenisiści, jak np. Jerzy Janowicz.

Tegoroczna edycja Wimbledonu będzie już 136. w historii. Rywalizacja w najsłynniejszym turnieju tenisowym świata wystartuje w poniedziałek 3 lipca. Redakcja sportowa Telewizji Polsat obsługę medialną rozpocznie jednak już dwa dni wcześniej, podczas aktywności medialnych z udziałem największych tenisowych gwiazd. W Londynie pracować będą reporterzy Filip Gawęcki, Łukasz Siudak i Tomasz Lorek. Dzięki ich relacjom widzowie kanałów sportowych Polsatu oraz użytkownicy social mediów otrzymają ekskluzywne wywiady i informacje zza kulis. Obficie o Wimbledonie informować będą także portale Polsatsport.pl oraz Sport.Interia.pl.



256 zawodników, 18 kortów i setki godzin transmisji

Tenisowy kompleks Wimbledonu tworzy 18 trawiastych kortów, na których co roku spotyka się 256 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego świata. Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1 będą transmitować mecze Polaków oraz rywalizację na korcie centralnym, na którym zwyczajowo grają największe gwiazdy. W tych dwóch kanałach codziennie o godzinie 12:30 prezentowana będzie także Kronika Wimbledonu. Bezpośrednio po niej, punktualnie o 13:00, startować będzie specjalny program studyjny, którego gospodarze to Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska oraz Jerzy Mielewski i Przemysław Iwańczyk. Wśród ich rozmówców znajdą się między innymi były znakomity tenisista, Jerzy Janowicz oraz dziennikarze i eksperci, tacy jak Andrzej Person, Radosław Szymanik czy Olgierd Kwiatkowski ze sportowej Interii. Interaktywne analizy taktyczne przeprowadzi uznany na całym świecie trener, Maciej Synówka. Oprócz Polsatu Sport i Polsatu Sport Premium 1, wydarzenia ze wszystkich osiemnastu kortów Wimbledonu będą transmitowane w kanałach Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Sport Premium PPV 3,4,5 i 6. Transmisje dostępne będą także w serwisie streamingu internetowego Polsat Box Go. Zespół komentatorów tworzą Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Marcin Muras, Tomasz Lorek, Krzysztof Wanio, Michał Krogulec, Radosław Spiak oraz Maciej Łuczak.



Iga Świątek, Hubert Hurkacz i największe gwiazdy tenisa

Oczy polskich kibiców zwrócone będą zwłaszcza na Igę Świątek, która jako liderka rankingu tenisistek jest naturalną faworytką wimbledońskiego turnieju. Ogromnym zainteresowaniem cieszyć się będą także mecze z udziałem Huberta Hurkacza, Magdy Linette oraz Magdaleny Fręch. Błyszczeć będą także gwiazdy z innych krajów. Swój ósmy triumf w Londynie chce wywalczyć Novak Djoković, czym zrównałby się z legendarnym Rogerem Federerem. Dla Serba ewentualne tegoroczne zwycięstwo na wimbledońskiej trawie oznaczałoby także 24. tytuł wielkoszlemowy w karierze czyli samodzielne prowadzenie w tabeli najbardziej utytułowanych tenisistów wszechczasów.



Szczegółowy plan transmisji w kanałach sportowych Polsatu dostępny jest na portalu Polsatsport.pl.