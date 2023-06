Rok temu po sukcesach na kortach twardych Iga Świątek odpuściła przygotowania do Wimbledonu. Rozpoczęcie sezonu na trawie bezpośrednio w Londynie z perspektywy czasu można ocenić jako błąd. Z tego względu w aktualnym sezonie liderka rankingu postanowiła przyzwyczaić się do najmniej lubianej przez siebie nawierzchni. Papierkiem lakmusowym formy Polki na trawie ma być jej występ w turnieju w Bad Homburgu.

W Niemczech, póki co Świątek radzi sobie bardzo dobrze. Nie widać po niej uczucia dyskomfortu związanego z grą na trawie. Widać za to chęć progresu i poprawy poszczególnych elementów gry, które zawodziły Polkę na ubiegłorocznym Wimbledonie. Dwa zwycięstwa z Tatjaną Marią i Jil Teichmann doprowadziły liderkę rankingu do trzeciej rundy niemieckiego turnieju. O awans do ćwierćfinału Świątek zmierzy się z Anną Blinkovą. Mecz miał odbyć się w czwartek o godzinie 16:30. Intensywne opady deszczu nad kortami w Bad Homburgu pokrzyżowały jednak plany organizatorów turnieju.

Aufgrund der derzeitigen Wetterlage verzögern sich die Matches bis auf unbestimmte Zeit.



Jak można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu organizatorów turnieju, zawodniczki nie wyjdą na kort przed godziną 16:15. To oznacza, że Polka, której mecz miał rozpocząć się o 16:30, zmuszona będzie poczekać na zakończenie przerwanego pojedynku Rebeki Masarovej z Emmą Navarro. Wspomniane zawodniczki opuściły kort po trzech minutach gry.

Karol Płatek, Polsat Sport