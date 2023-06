Iga Świątek stanie w czwartek przed szansą na awans do półfinału turnieju WTA w Bad Homburg. Czy potwierdzi wysoką formę? Relacja i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Anna Blinkowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

W środę jedynka światowego rankingu wygrała ze Szwajcarką Jil Teichmann.6:3, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału. Wcześniej, na otwarcie i inaugurację występów na trawie, 22-letnia Polka wygrała z reprezentantką gospodarzy Tatjaną Marią 5:7, 6:2, 6:0.

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2023: Iga Świątek rozstawiona z "jedynką". Odległy numer Huberta Hurkacza

Być może prawie dwugodzinne poniedziałkowe przetarcie z wymagającą przeciwniczką, półfinalistką ubiegłorocznego Wimbledonu, sprawiło, że w następnym meczu 22-letnia raszynianka czuła się na zielonej nawierzchni dużo pewniej.

Sama zresztą wspominała o tym, że z roku na rok przystosowanie się do gry na trawie przychodzi jej łatwiej. - Myślę, że to przychodzi wraz z doświadczeniem. Poza tym mam trenera, który wie, jak pracować z zawodniczkami, które są dobre na trawie, jak Agnieszka Radwańska, więc jestem dość optymistycznie nastawiona do mojej przyszłości - powiedziała.

Impreza w Bad Homburg to jedyny sprawdzian mistrzyni niedawnego French Open przed kolejną lewą Wielkiego Szlema - Wimbledonem, który w Londynie rozpocznie się w poniedziałek.

JŻ, Polsat Sport