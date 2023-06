Jessica Pegula - Cori Gauff to mecz w ramach ćwierćfinału turnieju WTA w Eastbourne. Kto będzie górą? Relacja i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Cori Gauff na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.

Turniej WTA w Eastbourne przyciągnął wiele czołowych zawodniczek. Impreza rozgrywana jest na nawierzchni trawiastej - tak, jak zbliżający się wielkimi krokami Wimbledon. Tenisistki chcą więc sprawdzić swoją formę przed prestiżowymi zawodami.

W ćwierćfinale dojdzie do amerykańskiego pojedynku. Zmierzą się ze sobą rodaczki: Jessica Pegula i Cori Gauff. Obie są jednymi z głównych faworytek do wygrania całego turnieju. Pegula to czwarta tenisista rankingu, podczas gdy Gauff - siódma.

Do tej pory obie panie mierzyły się ze sobą raz podczas Touru. W lutym 2022 roku Pegula wygrała 2:0 w Dubaju.

JŻ, Polsat Sport