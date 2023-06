39 punktów! Niesamowity popis siatkarskiej gwiazdy (WIDEO)

Serbia pokonała reprezenację Niemiec, ale nie była to łatwa przeprawa dla mistrzyń świata. Niemki wygrały drugiego seta; w czwartym były blisko doprowadzenia do tie-breaka, miały piłki setowe... Ostatecznie jednak to Serbki zamknęły rywalizację, wygrywając zaciętą walkę na przewagi (30:28).

Najlepszą zawodniczką meczu była Tijana Bosković. Słynna atakująca w czterech setach tego starcia zdobyła aż 39 punktów (34/50 = 68% skuteczności w ataku + 4 bloki + 1 as serwisowy).

Serbskie siatkarki odniosły ważne zwycięstwo, ale wciąż muszą walczyć o awans do turnieju finałowego. Zajmują dziewiąte miejsce z bilansem meczów 5–5 i 16 zdobytymi punktami; mają jeszcze do rozegrania mecze z Dominikaną i Bułgarią. W turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w dniach 12–16 lipca w amerykańskim Arlington wystąpi osiem czołowych drużyn. Pewne występu są już reprezentacje USA i Polski.

Siatkarski popis Tijany Bosković w materiale wideo:

