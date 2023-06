Mateusz Bereźnicki przegrał na ringu bokserskim w Nowym Targu z reprezentantem Włoch Azizem Abbesem Mouhiidinem 0:5 w półfinale kat. do 92 kg Igrzysk Europejskich. To oznacza, że Polak zdobył brązowy medal, ale nie wywalczył kwalifikacji olimpijskiej.

W sobotę w finale Mouhiidine zmierzy się z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Obaj zapewnili sobie prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Z reprezentantów Polski w turnieju pozostała Elżbieta Wójcik, która o godz. 19.15 w półfinale kat. do 75 kg będzie walczyć z Irlandką Aoife O'Rourke. Stawką jest nie tylko awans do finału, ale także kwalifikacja do igrzysk olimpijskich.

MC, PAP