Piątkowe finały Igrzysk Europejskich na strzelnicy bez Polaków

W żadnym z piątkowych finałów na strzelnicy we Wrocławiu nie wystąpili Polacy. Kolejne dwa złote medale Igrzysk Europejskich zdobyli za to reprezentanci Włoch, którzy triumfowali w konkurencji trap kobiet i mężczyzn.

Po czwartkowej części kwalifikacji pistoletu szybkostrzelnego Oskar Miliwek zajmował drugie miejsce i wydawało się, że ma duże szanse nie tylko na awans do finału, ale także na włączenie się do walki o medale. W piątek w drugiej części eliminacji zawodnik Zawiszy Bydgoszcz z rundy na rundę zdobywał coraz mniej punktów, w ostatniej ustrzelił tylko 86 i spadł na 17. miejsce. Do finału także nie awansował Damian Klimek, który był 18.

W piątek dokończone zostały również eliminacje i rozegrano finały w konkurencji trap. Sandra Bernal zakończyła zawody na 17. miejscu, Piotr Kowalczyk był 22. a Tomasz Pasierbski 29. i nie awansowali do kolejnej fazy zawodów.

O kolejne dwa złote medale powiększyli swoje konto Włosi, którzy triumfowali w konkurencji trap. Wśród kobiet najlepsza była Jessica Rossi a u mężczyzn Mauro De Filippis. Azzurri jak na razie zdecydowanie dominują na wrocławskiej strzelnicy. Na swoim koncie mają już 12 medali, w tym aż siedem złotych. Polska z czterema krążkami – jedno złoto, dwa srebra i jeden brąz – w klasyfikacji medalowej obejmującej tylko konkurencje strzeleckie jest ósma.

Na niedzielę zaplanowane są dwie konkurencje – trap par mieszanych i męska drużyna w pistolecie szybkostrzelnym.

MC, PAP