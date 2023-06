Polak już niedługo zmieni klub? Najnowsze informacje

Marcin Bułka w letnim oknie transferowym może zmienić pracodawcę. Wiele wskazuje na to, że Polak pozostanie we Francji. 23-latek jest łączony z transferem do FC Nantes, które może stracić swojego czołowego piłkarza.

Marcin Bułka czeka na swoją szansę. Polski bramkarz nie przebił się zarówno we Francji, jak i na wypożyczeniu w hiszpańskiej Cartagenie. Od dwóch lat jest piłkarzem Nicei. Przez rok grał w tym zespole na zasadzie wypożyczenia z PSG, a rok temu został wykupiony przez klub z Lazurowego Wybrzeża. W Nicei przegrywa rywalizację o miejsce w bramce z Duńczykiem Kasperem Schmeichelem. Rozegrał w tym zespole w sumie 11 meczów, z czego większość w pucharach.

ZOBACZ TAKŻE: Co za zjazd? Były gwiazdor Serie A może zagrać w lidze San Marino!

Bułka może latem trafić do nowego klubu. Zdaniem portalu ouest-france.fr, jest przymierzany do Nantes. Niekwestionowanym numerem jeden tej ekipy jest Alban Lafont. Francuz ma kontrakt z klubem do końca przyszłego sezonu i żeby na nim zarobić, Nantes będzie musiało rozważyć letni transfer. Jest on możliwy, bo Lafont ma oferty m.in. z Wysp Brytyjskich.

Marcin Bułka w Ligue 1 debiutował w barwach PSG w sierpniu 2019 roku. W lidze francuskiej zagrał przez kilka sezonów łącznie pięć meczów. W zeszłym sezonie wystąpił w tych rozgrywkach dwukrotnie - w sierpniu z Toulouse i we wrześniu z Angers. Ma kontrakt z Niceą do końca czerwca 2026 roku. Obecnie jest wyceniany przez portal "Transfermarkt" na dwa miliony euro.

Nantes w zeszłym sezonie do końca walczyło o utrzymanie w Ligue 1. Zespół z La Beaujoire zajął 16 miejsce z dorobkiem 36 punktów.

PSZ, Polsat Sport