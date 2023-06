Mistrz świata opuścił Barcelonę. Kontrakt oficjalnie rozwiązany

Barcelona wciąż jest aktywna na rynku transferowym. Do klubu dołączyło już kilku ważnych piłkarzy, podczas gdy z "Dumą Katalonii" pożegnali się m.in. Sergio Busquets i Jordi Alba. Kolejnym zawodnikiem, który opuścił Camp Nou, jest Samuel Umtiti.

Barcelona doszła do porozumienia ze swoim dotychczasowym piłkarzem. Obie strony postanowiły, że rozwiążą obowiązujący do czerwca 2026 roku kontrakt francuskiego obrońcy.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda Barcelony pójdzie do sądu? Domaga się gigantycznych pieniędzy

"FC Barcelona pragnie wyrazić swoją wdzięczność Umtitiemu i życzy mu wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w przyszłości" - napisano na oficjalnej stronie klubowej.

Francuz trafił do Barcelony w 2016 roku z Olympique Lyon, którego jest wychowankiem. Umtiti przez wiele lat był wiodącą postacią obrony "Blaugrany" u boku Gerarda Pique.

🤝 Agreement to sever ties with Samuel Umtiti — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2023

Defensor został mistrzem świata z Francją w 2018 roku. Następnie coraz częściej zaczęły trapić go kontuzje, które zaburzyły jego rozwój. W konsekwencji czego stracił pozycję w Barcelonie. To skutkowało wypożyczeniem do Włoch. W Lecce Umtiti rozegrał 25 meczów, podczas których zdołał odbudować swoją formę.

Umtiti w Barcelonie wygrał dwukrotnie mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. Dodatkowo, trzykrotnie zdobywał z "Dumą Katalonii" Puchar Hiszpanii.