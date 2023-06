Powrót legendy. Apator Toruń pokonał Fogo Unię Leszno

Wydarzeniem piątkowego meczu For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno był powrót na ławkę trenerską torunian Jana Ząbika. To efekt miesięcznego zawieszenia szkoleniowca Roberta Sawiny. 77-letni Ząbik pokazał w meczu z Unią Leszno, że doskonale zna zespół i wie, jak korzystać z jego potencjału, a do tego ma szczęśliwą rękę.