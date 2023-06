Puszcza Niepołomice sprowadziła dwóch piłkarzy. Powrót po latach

Mateusz Cholewiak i Michał Walski zostali nowymi piłkarzami Puszczy - poinformował klub z Niepołomic. Obydwaj pomocnicy to pierwsze transfery beniaminka ekstraklasy.

Dla 33-letniego Cholewiaka to powrót do Puszczy, której barwy reprezentował w latach 2011-2014. Potem był piłkarzem Stali Mielec, Śląska Wrocław, Legii Warszawa, z którą wywalczył dwa tytuły mistrza Polski i ostatnio Górnika Zabrze. Umowa z tym klubem, w którym spędził dwa sezony, nie została przedłużona. Z Puszczą związał się kontraktem ważnym do 30 czerwca 2025 roku.

26-letni Walski jest wychowankiem Siarki Tarnobrzeg. Był też piłkarzem Stali Mielec, Pogoni Szczecin, Ruchu Chorzów, a ostatnie cztery sezony spędził w Sandecji Nowy Sącz. Z Puszczą podpisał kontrakt ważny przez rok z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

Drużyna z Niepołomic rozgrywki w ekstraklasie rozpocznie 23 sierpnia wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź.

MC, PAP