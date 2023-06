Rafał Wolski znalazł nowy klub po odejściu z Wisły Płock

Po odejściu z Wisły Płock Rafał Wolski znalazł nowy klub. 30-latek został nowym piłkarzem Radomiaka – poinformował radomski klub. Pomocnik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku i dołączył do zespołu, który przygotowuje się do nowego sezonu ekstraklasy.