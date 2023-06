Ujmujący wpis polskiej tenisistki. Zwróciła się do Ukraińców

Magda Linette opublikowała w swoich mediach społecznościowych ujmujący wpis. Polska tenisista zwróciła się w nim do osób pochodzących z Ukrainy.

Już niedługo Magda Linette wystąpi na jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w świecie tenisa - Wimbledonie. Rywalizacja na kortach trawiastych w stolicy Anglii rozpocznie się 3 lipca 2023 roku. Pierwszą przeciwniczką pochodzącej z Poznania tenisistki będzie Szwajcarka Jil Teichmann.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wycofała się z ważnego turnieju! Polka wyjaśniła wszystko kibicom

Polka na kilka dni przed rozpoczęciem wielkoszlemowego turnieju postanowiła opublikować post na swoim koncie na Facebooku. Linette opisała w nim swój ostatni pobyt w Polsce.

"Magda, nie tęsknisz za rodziną? Magda, nie tęsknisz za domem? Takich i podobnych pytań na przestrzeni lat pada zdecydowanie najwięcej. Tęsknię oczywiście, ale decydując się na ten sport, akceptuje się wszystkie blaski i cienie. Jakiś czas temu byłam na chwilę w Polsce. Właśnie po to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, rodziną, pobyć w domu, czy pójść na kolację z Michałem - zwycięzcą mojej licytacji dla WOŚP" - napisała tenisistka.

Linette zwróciła uwagę na ludzi pochodzących z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce.

"Przechadzając się po warszawskich i poznańskich ulicach słyszałam i widziałam wielu Ukraińców. Sprawiali wrażenie spokojnych, nigdzie się nie śpieszyli, odwzajemniali uśmiech. Zastanawiałam się wtedy, czy są tutaj od długiego czasu, czy stosunkowo od niedawna, jaka jest ich historia? Ułożyli sobie tutaj życie, czy znaleźli tylko schronienie? Jeśli są tutaj tylko na chwilę, to jak bardzo tęsknią za domem, do którego prawdopodobnie nie mogą póki co wrócić? Wtedy przypomniałam sobie wszystkie pytania, które są mi zadawane. Jakie ja mam jednak szczęście, którego nie zawsze doceniam… Jakie wielu z nas ma!" - stwierdziła.

Na koniec swojego wpisu plasująca się na 23. miejscu w rankingu ATP zawodniczka bezpośrednio zwróciła się do Ukraińców.

"Drodzy przyjaciele z Ukrainy, wspieram Was całym sercem! Cieszę się, że w Polsce mogliście znaleźć odrobinę spokoju… choć tak naprawdę chciałabym, nie wypowiadać tego zdania, bo spokój i szczęście powinny czekać na Was w rodzinnym domu" - podsumowała.

AA, Polsat Sport