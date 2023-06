Wimbledon 2023 z udziałem Polaków na żywo online w Polsat Box Go

W dniach 3-16 lipca br. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club rozegrane zostaną mecze najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego, w którym zobaczymy reprezentantów naszego kraju, m.in. Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Mecze, transmitowane tylko w kanałach sportowych Polsatu, będzie można oglądać na żywo online w serwisie Polsat Box Go.