Już niedługo rozpocznie się jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w świecie tenisa - Wimbledon. Podczas rywalizacji na kortach trawiastych w stolicy Anglii wystąpią gwiazdy pokroju Novaka Djokovicia, Carlosa Alcaraza czy Aryny Sabalenki. Na wielkoszlemowym turnieju pojawi się także Iga Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty dla Igi Świątek, diametralna zmiana w Wimbledonie. "Jedno, wielkie klepisko"

Liderka światowego rankingu w rozmowie z Filipem Gawęckim z Polsatu Sport zabrała głos przed rozpoczęciem turnieju. Najpierw pochodząca z Raszyna zawodniczka powiedziała kilka słów na temat stanu zdrowia. Warto bowiem przypomnieć, że Polka wycofała się z turnieju WTA w Bad Homburg z powodu problemów zdrowotnych.

- Miałam nieprzespaną noc. Źle się czułam przez cały poranek. Kiedy zrobiliśmy pomiary z moim trenerem od przygotowania fizycznego, to nie wyszły one dobrze. Najlepszym rozwiązaniem było wycofać się z turnieju, żeby odpocząć. Na szczęście okazało się, że nic poważnego się nie stało. W ciągu dnia poczułam się już lepiej - stwierdziła Świątek.

Pierwsza rakieta świata powiedziała, jaka atmosfera panuje na trawiastych kortach w Londynie.

- Jest to jeden z turniejów wielkoszlemowych, więc jest tutaj inna atmosfera. To bardzo duży obiekt i kiedy wypełni się kibicami, to robi wrażenie. Chciałaby skoncentrować się na pracy i na tym, co chcę zrobić na tym turnieju. Cieszę się z rywalizacji w Bad Homburg, bo miałam okazję zagrać kilka solidnych spotkań i czuję, że mój proces zdobywania doświadczenia na trawie idzie w dobrym kierunku - powiedziała.

Świątek zabrała głos także w sprawie punktów za Wimbledon. Warto bowiem przypomnieć, że w zeszłym roku punkty dla zawodników rywalizujących w Londynie nie były przyznawane, przez wykluczenie z imprezy graczy z Rosji i Białorusi. W obecnej edycji tenisistki i tenisiści będą już je otrzymywać.

- Nic to dla mnie nie zmienia. Koncentruję się na sobie. Dla mnie bez sensu jest, by stawiać sobie jakieś cele wynikowe. Zobaczę, jak turniej się potoczy. Punkty to rzeczy, na które nie patrzę na początku turnieju - oceniła.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wimbledon, najważniejszy turniej tenisowy świata, tylko w kanałach sportowych Polsatu. Setki godzin transmisji z meczów Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette i innych gwiazd światowego tenisa. A codziennie od 13:00 w Polsat Sport program studyjny z udziałem najlepszych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów.