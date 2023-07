Niemiecki siatkarz zagra w PlusLidze! To utalentowany przyjmujący

Do startu nowego sezonu PlusLigi pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale kluby już wzmacniają się przed inauguracją rozgrywek. W sezonie 2023/2024 w siatkarskiej elicie wystąpi LUK Lublin. W jego składzie będzie występować Tobias Brand, który został pozyskany z niemieckiego SWD Powervolleys Dueren.

- Tobias to siatkarz niezwykle skrupulatny i cierpliwy. Błędy nie leżą w charakterystyce jego gry. Z dużą pokorą podchodzi do kolejnych szczebli rozwoju, które pokonuje. Przed nim jeszcze wiele lat rozwoju, choć już teraz dowodzi znakomitej wartości. Jego zaletą, jest wszechstronne przygotowanie, uwzględniające elementy gimnastyczne. Jesteśmy przekonani, że wniesie do drużyny nieocenioną jakość - powiedział Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.

Dla 25-latka będzie to debiut w rozgrywkach PlusLigi. Do tej pory całą karierę spędził w rodzimym kraju. Grał też w SG U.N.S Rheinhessen i TGM Mainz-Gonsenheim. Siatkarzem SWD Powervolleys Dueren jest od 2019 roku. Z tym klubem dwa razy zajmował trzecie miejsce w lidze niemieckiej. W 2022 roku otrzymał nagrodę najlepszego siatkarza reprezentacji Niemiec.

