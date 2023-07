Romaszko i Łukomski najlepsi na 100 m podczas Lekkoatletycznych MP do lat 23

Monika Romaszko wygrała bieg na 100 m podczas pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski do lat 23 we Włocławku. Srebrny medal wywalczyła Nikola Horowska. Najlepszym mężczyzną w tej konkurencji był Adam Łukomski.

Romaszko triumfowała wynikiem 11,32, a Horowska uzyskała czas 11,38. Obie sprinterki poprawiły rekordy życiowe. Romaszko zajmuje teraz 16. lokatę w polskich tabelach historycznych. Trzecia była Dorota Puzio (11,66).

Oliwer Wdowik w eliminacyjnym biegu na 100 m ustanowił rekord życiowy (10,33) i był uznawany za faworyta, ale w finale przerwał bieg tuż po wyjściu z bloków. Złoty medal zdobył Adam Łukomski (10,40), srebrny Łukasz Żok (10,41), natomiast brąz wywalczył Anton Bachórski (10,46).

W biegu na 400 m na podium znalazły się Kinga Gacka (53,78), Aleksandra Formella (53,96) i Wiktoria Drozd (55,00) oraz Igor Bogaczyński (46,11), Patryk Grzegorzewicz (46,94) i Daniel Sołtysiak (46,95).

Konkurs rzutu młotem wygrała Karolina Bomba, która w piątej próbie poprawiła rekord życiowy na 63,41 i wypełniła minimum na mistrzostwa Europy U23. Srebro wywalczyła Aleksandra Nowaczewska (62,40), a brąz Wiktoria Wijas (56,61). W rywalizacji młociarzy na podium stanęli Dawid Piłat (71,68), Tomasz Ratajczyk (68,96) i Adam Ziółkowski (68,17).

Weronika Nagięć czasem 13,19 triumfowała w biegu na 100 m ppł. Druga była Weronika Barcz (13,40), a trzecia Kaja Wesołowska (13,49).

Halowy wicemistrz Europy Jakub Szymański wygrał bieg na 110 m przez płotki. 13,54 to jego drugi czas w karierze oraz trzeci w tym roku wynik w Europie wśród młodzieżowców. Drugi Paweł Miezianko ustanowił rekord życiowy (14,41), a trzeci Jędrzej Radzewicz uzyskał czas 14,45.

W pchnięciu kulą najlepsze były Martyna Karwowska (14,35) i Weronika Muszyńska (14,09), które uzyskały najlepsze wyniki w karierze. Brąz dla Alicji Gajewskiej (13,43). Wśród mężczyzn na podium stanęli Wocjciech Marok (18,50), Piotr Goździewicz (18,30) i Jakub Korejba (17,58).

Młodzieżowymi mistrzami Polski w biegu na 800 m zostali Kacper Lewalski (1.46,41) i Klaudia Kazimierska (2.06,35), która po raz trzeci z rzędu zdobyła złoty medal MP U23. Najlepsi w biegu na 3000 m z przeszkodami byli Maciej Megier (8.40,23) i Julia Koralewska (9.52,88).

Niedziela będzie drugim dniem MP do lat 23. Ostatnią konkurencją tych zawodów będą sztafety 4x400 m. Start we Włocławku jest dla wielu zawodników ostatnim sprawdzianem przed młodzieżowymi ME, które odbędą się w dniach 13-16 lipca w fińskim Espoo.

MS, PAP