Sean Strickland (26-5, 10 KO, 4 Sub) i Abus Magomedov (25-4-1, 14 KO, 6 Sub) zmierzą się w walce wieczoru gali UFC Vegas 76. Natomiast w co-main evencie dojdzie do ciekawego starcia w limicie kategorii lekkiej pomiędzy Damirem Ismagulovem (24-2, 12 KO, 1 Sub) a Grantem Dawsonem (19-1-1, 4 KO, 13 Sub). Transmisja gali UFC Vegas 76 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Dla Stricklanda będzie to 19. pojedynek w największej organizacji MMA na świecie. "Tarzan" aktualnie zajmuje siódme miejsce w rankingu dywizji średniej. Po raz ostatni w oktagonie 32-latek pojawił się na początku roku. Wówczas pokonał na punkty Nassourdine'a Imavova. Wcześniej znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Amerykanin zapisał na swoim koncie dwie porażki z rzędu - z Aleksem Pereirą przed czasem i z Jaredem Cannonierem decyzją sędziów.

Tym razem przeciwnikiem Stricklanda będzie Magomedov. Zawodnik UFD Gym zanotował udane wejście do UFC. We wrześniu zeszłego roku na gali w Paryżu potrzebował zaledwie 19 sekund na znokautowanie Dustina Stoltzfusa. Później był zestawiany z Makhmudem Muradovem i Geraldem Meerschaertem, ale oba pojedynki zostały odwołane. Dodajmy, że Magomedova mogą kojarzyć polscy kibice - w grudniu 2020 roku na gali KSW 57 pokonał przez poddanie Cezarego Kęsika.

Interesująco zapowiada się co-main event. Ismagulov chce zrehabilitować się po porażce z Armenem Tsarukyanem. Zadania z pewnością nie zamierza mu ułatwiać niepokonany od ponad siedmiu lat Dawson. Ponadto kolejną walkę w UFC stoczy Ariane Lipski (15-8, 6 KO, 3 Sub). Była mistrzyni KSW radzi sobie w amerykańskiej organizacji ze zmiennym szczęściem. Tym razem Brazylijka stoczy bój ze swoją rodaczką Melissą Gatto (8-1-2, 2 KO, 4 Sub).

Łącznie w karcie głównej znalazło się sześć starć.

Transmisja karty głównej gali UFC z walką wieczoru Strickland - Magomedov w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



185 lb: Sean Strickland (26-5) vs Abus Magomedov (25-4-1)

155 lb: Grant Dawson (19-1-1) vs Damir Ismagulov (24-2)

170 lb: Max Griffin (19-9) vs Michael Morales (14-0)

125 lb: Ariane Lipski (15-8) vs Melissa Gatto (8-1-2)

155 lb: Benoit Saint-Denis (10-1) vs Ismael Bonfim (19-3)

185 lb: Brunno Ferreira (10-0) vs Nursulton Ruziboev (34-8-2)

Karta wstępna (22:00):



170 lb: Kevin Lee (19-7) vs Rinat Fakhretdinov (21-2)

145 lb: Joanderson Brito (14-3-1) vs Westin Wilson (16-7)

145 lb: Yana Santos (14-7) vs Karol Rosa (16-5)

155 lb: Guram Kutateladze (12-3) vs Elves Brener (14-3)

125 lb: Ivana Petrovic (6-0) vs Luana Carolina (8-4)

265 lb: Alexandr Romanov (16-2) vs Blagoi Ivanov (19-5)