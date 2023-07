W niedzielę 2 lipca 2023 roku polskie siatkarki sięgnęły po swoje dziesiąte zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego bez problemu rozprawiły się z reprezentacją Korei Południowej, wygrywając mecz bez straty seta. Dzięki temu Biało-Czerwone wygrały fazę zasadniczą międzynarodowej rywalizacji i wezmą udział w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w dniach 12–16 lipca w amerykańskim Arlington.

Na sukces polskich zawodniczek zareagował Bartosz Kurek. Siatkarz w materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej pogratulował reprezentantkom.

- Trzymaliśmy za was kciuki z całych sił, ale ewidentnie nie były wam potrzebne. Gratuluję fantastycznej fazy grupowej i awansu do turnieju finałowego. Tylko część roboty została wykonana. Trzymamy kciuki za was i za powrót do Polski z medalem - powiedział Kurek.

📨 Bartosz Kurek w imieniu reprezentacji mężczyzn przesyła wiadomość i gratulacje dla naszej reprezentacji kobiet 🇵🇱, która w fantastycznym stylu zakończyła fazę grupową i będzie walczyć w finałach #VNL2023 w Arlington! 💪 #PolskaSiatkówka #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/TztpI8Cl0x — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 2, 2023

Polscy siatkarze niedługo również przystąpią do rywalizacji w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Zawodnicy Nikoli Grbicia zagrają w Pasay City na Filipinach, gdzie zmierzą się z narodowymi drużynami Słowenii, Brazylii, Kanady oraz Japonii.

AA, Polsat Sport