W drodze do półfinału Kociołek i Łodej nie straciły nawet seta, jednak ich półfinałowe rywalki wysoko zawiesiły poprzeczkę. Jasmine Fleming i Georgia Johnson w pierwszej partii grały bardzo solidnie. Polki twardo walczyły, jednak błędy własne były kluczowe. Biało-Czerwone popełniły ich więcej bo aż 7 przy 4 rywalek i to przesądziło o losie pierwszej partii (21:17). W drugim secie Australijki były niezwykle skuteczne w ataku (14-8), co pozwoliło im przypieczętować wygraną i awansować do finału (21:16).

W meczu o brąz Kociołek i Łodej walczyły z Niemkami Melanią Paul i Hanną-Marie Schieder. Biało-Czerwone bardzo dobrze rozpoczęły mecz i w przeciwieństwie do rywalek grały praktycznie bezbłędnie (2 do 9 błędów własnych), kontrolując sytuację na boisku. Marta Łodej w ataku zanotowała 83% skuteczności, dzięki czemu Polki sprawnie zamknęły pierwszą partię 21:14. Druga partia wyglądała zgoła odmiennie, to rywalki narzuciły swoją grę lepiej prezentując się na zagrywce i w bloku wygrały 21:12. Kociołek i Łodej nie składały broni i szybko się odbudowały, twardo walcząc z Niemkami i to one w decydującym momencie spotkania rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść, sięgając po drugi medal Beach Pro Tour Futures w tym sezonie. W czerwcu zdobyły srebrne medale w Lecce.

MC, pzps.pl