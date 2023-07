Djoković odbył rozmowę z dziennikarzem Polsatu Sport Filipem Gawęckim. Serbski tenisista został zapytany między innymi o Hurkacza. Jeśli obaj będą wygrywać, Serb z Polakiem mogą spotkać się w czwartej rundzie Wimbledonu.

- Trudno jest mówić o potencjalnych meczach, bo obaj musimy wcześniej wygrać trzy spotkania, żeby na siebie wpaść, ale Hurkacz miał już kilka sukcesów na kortach wimbledońskich. Pokonał tu przecież Rogera Federera, osiągnął półfinał turnieju - przypomniał Djoković.

Drugi najlepszy tenisista świata docenił Hurkacza jako tenisistę, ale także jako człowieka. Postanowił wyrazić się na jego temat w samych superlatywach.

- To niesamowicie miły facet, prawdopodobnie najmilszy gość w Tourze, jakiego znam. Zawsze skromny, zawsze uśmiechnięty. Wnosi tu mnóstwo pozytywnej energii, a poza tym jest wielkim wojownikiem na korcie, znanym z doskonałego serwisu. Myślę, że jego styl doskonale pasuje do trawiastej nawierzchni - powiedział popularny "Djoko".

Serb ocenił także szanse Hurkacza w Wimbledonie. Wymienił także jego atuty, mogące pomóc mu w turnieju.

- Jest wysoki, więc kiedy podchodzi pod siatkę, nie zostawia zbyt wiele miejsca, by piłka mogła go minąć. Tak, to świetny, miły facet i zawsze jestem zadowolony, kiedy mogę z nim potrenować, zagrać przeciwko niemu albo po prostu z nim porozmawiać. Jestem mu również wdzięczny za działalność w PTPA, bo ważne jest mieć tu kogoś takiego jak on. Dobrze jest, gdy ktoś z czołówki podejmuje się działania na rzecz zawodników, dba o ich interesy za pośrednictwem naszej organizacji - zakończył Djoković.

MS, Polsat Sport