Mistrzostwa Europy U19: Kiedy grają Polacy? Daty i godziny meczów

W turnieju weźmie udział tylko osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy. W drugiej rywalizują Hiszpania, Islandia, Grecja i Norwegia. Po dwa najlepsze zespoły z obu grup awansują do półfinałów, które odbędą się 13 lipca. Finał zostanie rozegrany 16 lipca na Stadionie Narodowym w Ta'Qali.

– Zostało siedem najlepszych zespołów w Europie plus gospodarze. O co walczymy? Odpowiedź jest jednoznaczna. To już taki etap rozgrywek, gdy jedzie się osiągać sukcesy, uzyskiwać konkretne wyniki. Na Malcie chcemy powalczyć o medale. Natomiast, żeby to osiągnąć, nie wystarczy o tym marzyć i mówić. Trzeba wygrywać każdy kolejny mecz – powiedział trener kadry do lat 19 Marcin Brosz, cytowany na stronie PZPN "Łączy nas piłka".

Polscy piłkarze przebywają na Malcie już od poniedziałku, dzięki czemu mogą przyzwyczaić się nie tylko do tamtejszego upału, ale również do sztucznej murawy.

Na syntetycznej nawierzchni Polacy zagrają drugi mecz grupowy – 6 lipca o godzinie 21.15 na Centenary Stadium w Ta’Qali z Maltą. Pozostałe mecze biało-czerwonych odbędą się na naturalnej murawie. Pierwsze spotkanie, z Portugalią, na Tony Bezzina Stadium w Paoli. Natomiast za zakończenie fazy grupowej z Włochami 9 lipca - na Stadionie Narodowym Ta’Qali.





Oficjalna sesja zdjęciowa kadry U-19 za nami 📸✅ Już jutro nasz pierwszy mecz na mistrzostwach Europy! pic.twitter.com/iaiaxRlJ8S — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) July 2, 2023

Wśród powołanych przez trenera Brosza piłkarzy są m.in. Igor Strzałek z Legii Warszawa, Iwo Kaczmarski z Empoli, Kacper Urbański (Bologna FC), Jakub Lewicki z Jagiellonii Białystok (19 meczów w ekstraklasie w minionym sezonie) oraz dwaj piłkarze ŁKS Łódź – bramkarz Aleksander Bobek i pomocnik Mateusz Kowalczyk, którzy mieli ogromny udział w niedawnym awansie tego zespołu do ekstraklasy.

W maju i czerwcu na Węgrzech odbyły się mistrzostwa Europy do lat 17. Tam polscy piłkarze dotarli do półfinału, gdzie ulegli Niemcom 3:5. Meczu o brąz nie rozgrywano, podobnie jest w turnieju UEFA do lat 19.

Terminarz meczów reprezentacji Polski w grupie A ME U19:

3 lipca, poniedziałek

Polska – Portugalia (godzina 18.00, Paola, Tony Bezzina Stadium)

6 lipca, czwartek

Polska – Malta (godzina 21.15, Ta'Qali, Centenary Stadium)

9 lipca, niedziela

Polska – Włochy (godzina 18.00, Ta'Qali, National Stadium)

Grupa B: Hiszpania, Norwegia, Islandia, Grecja.

Półfinały – 13 lipca (1A – 2B, 2A – 1B)

Finał – 16 lipca.

RM, PAP