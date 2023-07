Zakończył się weekend wyścigowy F1H2O we Francji. Jedyny Polak w stawce, czyli Bartłomiej Marszałek, uplasował się na 13. pozycji.

Cyrk F1H2O powrócił z azjatyckich wojaży. Zawodnicy przenieśli się do Francji i rywalizowali na akwenie w Burgundii. Co ciekawe, to najwęższy tor w całym kalendarzu.

Tym bardziej docenić należy osiągnięcie Marszałka, który startował z ostatniej, 20. pozycji. Polak zdołał jednak finiszować jako trzynasty. Wyprzedził siedmiu zawodników i niewiele zabrakło mu do tego, aby zapunktować we Francji.

Najlepszy w Burgundii był Szwed Jonas Andersson. Drugie miejsce zajął Holender Ferdinand Zandbergen, natomiast podium uzupełnił Thani Al Qamzi.

Kolejna runda mistrzostw świata F1H2O odbędzie się na przełomie września i października. Zawodnicy spotkają się wówczas na Sardynii.

JŻ, Polsat Sport