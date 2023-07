Najlepsze! Polskie siatkarki wygrały fazę zasadniczą Ligi Narodów

W ostatnim dniu turnieju w Suwon Polki wygrały z Koreą Południową 3:0. O ich zwycięstwie w tej części turnieju zadecydował jednak mecz Chiny – USA. Amerykanki musiały wygrać, by wskoczyć na pierwszą pozycję. Po trzech setach prowadziły 2:1, ale Chinki doprowadziły do tie-breaka. Decydującą partię lepiej rozpoczęła ekipa USA, ale drużyna z Azji popisała się niesamowitą serią wygranych akcji od stanu 3:5 do 12:5, która praktycznie rozstrzygnęła to spotkanie.





Chinki wygrały 15:8 i 3:2 w całym meczu, a taki rezultat oznacza, że Polki pozostały na fotelu lidera. przy takim samym bilansie meczów (10–2), o jeden punkt wyprzedziły reprezentację Stanów Zjednoczonych, a trzecie miejsce zajęła Turcja (mecze 9–3, 29 punktów).

Skrót meczu Chiny - USA:



Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rywalizację w Lidze Narodów rozpoczęły na turnieju w Antalyi, gdzie pokonały Kanadę 3:2, Włochy 3:1, Tajlandię 3:0 oraz Serbię 3:0. W Hongkongu Polki wygrały z Dominikaną 3:1 oraz Turcją 3:0, przegrały 0:3 z Holandią, a na zakończenie ograły reprezentację Chin 3:0. Zmagania w fazie zasadniczej polskie siatkarki zakończyły w południowokoreańskim mieście Suwon. Na inaugurację uległy 2:3 reprezentacji USA, a później pokonały reprezentację Niemiec 3:2, Bułgarii 3:1 i Korei Południowej 3:0.

Już po meczu z Niemkami polskie siatkarki miały zapewniony udział w turnieju finałowym. Zostanie on rozegrany w dniach 12–16 lipca w amerykańskim Arlington z udziałem ośmiu najlepszych drużyn fazy zasadniczej.

RM, Polsat Sport