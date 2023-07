Zmian w PGE Skrze Bełchatów ciąg dalszy! Trzy rozstania i powrót legendy

Asystent trenera Radosław Kolanek, statystyk Robert Kaźmierczak oraz fizjoterapeuta Tomasz Pieczko w nadchodzącym sezonie nie będą w przyszłym sezonie członkami sztabu szkoleniowego PGE Skry. Do drużyny z Bełchatowa wrócił natomiast po kilku miesiącach przerwy Michał Bąkiewicz, który obejmie on stanowisko drugiego trenera.

Radosław Kolanek w latach 2007–10 był zawodnikiem pierwszej drużyny PGE Skry, a w 2011 roku rozpoczął pracę jako szkoleniowiec zespołów młodzieżowych. W sezonie 2017/18 drużyna juniorów PGE Skry pod jego wodzą wywalczyła mistrzostwo Polski. Od 2019 znajdował się w sztabie pierwszego zespołu PGE Skry jako asystent trenera, a pod koniec kwietnia 2022 przejął drużynę w miejsce Slobodana Kovaca i prowadził ją w meczach o brązowy medal PlusLigi. W sezonie 2022/23 Radosław Kolanek pełnił funkcję asystenta trenera PGE Skry.

Robert Kaźmierczak związany był z PGE Skrą Bełchatów od 2015 roku To właśnie on przez osiem lat odpowiedzialny był za analizę przeciwników bełchatowskiej drużyny oraz ściśle współpracował ze sztabem szkoleniowym podczas przygotowania taktyki na rozgrywane przez drużynę spotkania. Z PGE Skrą zdobył medale mistrzostw Polski, Puchar Polski, Superpuchar oraz brązowy medal Ligi Mistrzów.

Tomasz Pieczko współpracował z PGE Skrą Bełchatów od 2016 roku. W tym czasie dbał o przygotowanie zawodników do meczu, ich pomeczową odnowę oraz o to, by w jak najmniejszym stopniu odczuwali nieodłączny w karierze sportowca ból. Wraz z żółto-czarną drużyną zdobył medale mistrzostw Polski, Puchar Polski, Superpuchar oraz brązowy medal Ligi Mistrzów.

Michał Bąkiewicz jako zawodnik zdobył z PGE Skrą cztery mistrzostwa i wicemistrzostwo Polski, trzy Puchary Polski, wywalczył drugie i trzecie miejsce w Lidze Mistrzów oraz dwukrotnie zdobył klubowe wicemistrzostwo świata. Na swoim koncie ma również sukcesy w Biało-Czerwonych barwach. Jest wicemistrzem świata z 2006 roku oraz mistrzem Europy 2009. Przez wiele lat stanowił o sile reprezentacji Polski oraz odgrywał znaczą rolę w bełchatowskim klubie.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Bąkiewicz rozpoczął pracę jako trener. Prowadzona przez niego reprezentacja Polski juniorów zajęła trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy 2020 i zdobyła mistrzostwo świata 2021. Latem 2022 Bąkiewicz dołączył do sztabu szkoleniowego PGE Skry, jednak w styczniu 2023 z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnionej funkcji.

– Wracam do PGE Skry, ponieważ jest to dla mnie wyjątkowy klub. Odczuwam tylko pozytywne emocje i wierzę, że nadchodzący sezon będzie w każdym aspekcie lepszy od poprzedniego. PlusLiga to rozgrywki stojące na bardzo wysokim poziomie, a przed nami z pewnością wymagający i pełen emocji sezon. Jednak jestem przekonany, że mamy wszelkie podstawy ku temu, aby walczyć o fazę play-off. Już nie mogę się doczekać spotkania z naszymi fantastycznymi kibicami. Do zobaczenia – powiedział Michał Bąkiewicz.

W sezonie 2023/2024 PGE Skrze przewodził będzie jeden z najwybitniejszych włoskich siatkarzy i uznany trener Andrea Gardini oraz doskonale znany siatkarskim kibicom drugi trener – Michał Bąkiewicz. Już wkrótce bełchatowski klub poinformuje o kolejnych postaciach, które w nadchodzącym sezonie tworzyły będą sztab szkoleniowy PGE Skry.

