Kolejne problemy Neymara! Głos zabrała siostra jego partnerki

Neymar jest obecnie związany z Bruną Biancardi. Od wielu miesięcy media rozpisują się o kryzysie w ich związku. Piłkarz PSG miał najpierw zdradzać swoją partnerkę, a później przepraszał ją za swoje zachowanie. Kilka dni temu z kolei Isis Mesquita, brazylijska influencerka, ujawniła wiadomości, jakie pisał do niej Neymar. Chciał on nawiązać z nią bliższą relację. W odpowiedzi na zachowanie 31-latka siostra Bruny Biancardi skrytykowała w mediach społecznościowych postawę 31-latka.

"Mogłabym wysłać to na WhatsAppie, ale ponieważ on lubi żartować w internecie, zaczynamy. Aby było jasne, tak długo, jak będzie się to powtarzać, tak długo będę o tym mówić. Radzę przestać reagować na poważne sytuacje śmiechem. Wiem, że trudno dostrzec ci powagę sytuacji, gdy brakuje ci odpowiedzialności, zaangażowania i troski o bliźnich. Otaczają cię ludzie, którzy traktują cię jak Boga i oklaskują twoje wybryki. Dowodzą tego komentarze pod zdjęciem, na którym przyznałeś się do zdrady. Wielu ludzi cytuje Boga i wersety biblijne, ci chrześcijanie zabierają głos, ale sami nie stosują słowa Bożego w swoim codziennym życiu i relacjach" - można przeczytać.

W opublikowanym poście pojawiło się również kilka słów dotyczących partnerki Neymara.

"To co się dzieje, jest wyjątkowe obraźliwe dla kogoś, kto został bardzo dobrze wychowany, ma wsparcie i miłość, świeci dobrym przykładem dla innych. Jest kobietą sukcesu, która pracuje od 16. roku życia. Dzięki pracy ma komfortowe życie i będzie mogła jak najlepiej wychować córkę. Ona naprawdę jest w związku z nim z miłości i chce, aby jej córka miała rodzinę i ojca" - napisała.

Neymar jest piłkarzem PSG od sezonu 2017/2018. Ma kontrakt z paryżanami do końca czerwca 2025 roku. W zeszłym sezonie zagrał we wszystkich rozgrywkach 29 meczów, w których zdobył 18 goli.

PSZ, Polsat Sport