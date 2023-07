Libero zostaje w drużynie mistrzyń Polski. "Zespół jest bardziej zgrany"

ŁKS Commercecon Łódź ogłosił przedłużenie umowy z Kingą Drabek. 25-letnia siatkarka występująca na pozycji libero pozostanie w zespole mistrzyń Polski na jeszcze co najmniej jeden sezon.

ŁKS Commercecon Łódź nie miał sobie równych w poprzednim sezonie Tauron Ligi. Zespół zdobył mistrzowski tytuł, a teraz - w przerwie między rozgrywkami - dostarcza kibicom kolejnych powodów do zadowolena. Trzon drużyny zostanie bowiem zachowany. Swoją umowę postanowiła prolongować również libero Kinga Drabek.

- Mamy w zespole bardzo mało zmian i ja się z tego powodu cieszę. Uważam, ze im mniej roszad robi się w zespole z sezonu na sezon, tym lepiej to wygląda w przyszłości. Zespół jest bardziej zgrany i mamy do siebie większe zaufanie. Sezon 23/24 nie będzie łatwy, bo utrzymać pozycje lidera w kraju jest jeszcze trudniejsze niż ją zdobyć, ale wiem, że nasza drużyna może to zrobić – powiedziała siatkarka, cytowana w komunikacie klubu.

Drabek jest wychowanką BKS-u Stal Bielsko-Biała. W latach 2013-2015 szkoliła się w SMS-ie PZPS Szczyrk, a następnie przeniosła się do MKS-u Dąbrowa Górnicza. W barwach tego klubu zanotowała debiut w ekstraklasie. W sezonie 2018/2019 przeniosła się do E.Leclerc Radomki Radom, a rok później podpisała kontrakt z BKS-em Bielsko-Biała. W klubie z Podbeskidzia występowała przez trzy sezony.

Do ŁKS-u Commercecon Łódź dołączyła w 2022 roku i w biało-czerwono-białych barwach wywalczyła pierwszy w karierze medal w seniorskiej siatkówce klubowej.

JŻ, Polsat Sport