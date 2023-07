Marcin Sianos: W Międzyzdrojach wjeżdżam i rozjeżdżam

Organizacja Babilon MMA w połowie lata powróci do pięknego nadmorskiego amfiteatru w Międzyzdrojach! W piątek 28 lipca na gali Babilon MMA 37 w najważniejszej walce wieczoru w królewskiej kategorii zmierzą się potężni Marcin Sianos i Patryk Dubiela. Zwycięzca mocno przybliży się do pojedynku o mistrzowski pas. Transmisja na kanałach grupy Polsat.

Mierzący blisko 2 metry wzrostu i ważący prawie 120 kilogramów Marcin Sianos (6-7) nosi wiele mówiący pseudonim "Ściana". W poprzednich dwóch występach na galach Babilon MMA najpierw dał jedną z najlepszych walk roku wespół z Filipem Stawowym, a następnie rozbił mocnego Marcina "Araba" Kalatę. Teraz czeka go kolejne poważne wyzwanie – 28 lipca zmierzy się z ambitnym i robiącym szybkie postępy Patrykiem Dubielą (5-1), który nie kryje, że celuje w mistrzowski w wadze ciężkiej.

– Występ w walce wieczoru to dla mnie duże wyróżnienie. Myślę, że na to zasłużyłem ostatnimi dwoma pojedynkami na galach Babilon MMA. Czuję się znakomicie, nie mam żadnej kontuzji i oby tak zostało, a zebrane doświadczenie spowoduje, że na ten moment nikt mnie nie zastopuje przekonuje 39-letni Sianos.

Od samego początku kariery olbrzymi fighter przeplata zwycięstwa i przegrane. Ostatnie trzy występy Sianosa to wygrana w 1. rundzie z Filipem Toe, porażka po wielkiej wojnie z Filipem Stawowym i pokonanie na punkty Marcina Kalaty.

– Moje walki do tej pory były przeplatane. Raz na dole, raz na górze. Jak ktoś mnie obserwuje, to wie, że to głowa nie dźwigała, bo charakteru, siły, motywacji i umiejętności mi nie brakuje. Na walkę można mieć plan, a raczej powinno się mieć, ale tak naprawdę walczy się tak, jak przeciwnik pozwoli. Każdy pojedynek pisze swój scenariusz – podkreśla Marcin Sianos. – 28 lipca w Międzyzdrojach wjeżdżam, rozjeżdżam i idę dalej swoją drogą! – kończy zawodnik z Kołobrzegu.

Karta walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (6-7) s Patryk Dubiela (5-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Tomczak (9-4-1) vs Maarten Wouters (12-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sergiusz Zając (3-1) vs Piotr "Leda" Walawski (11-8-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (3-2) vs Adrian Dudek (6-2)



Walka w wadze koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min – Wojciech Pająk (1-0) vs Bartosz Rewera (1-2)



Walka w wadze średniej (do 84 kg)

3 x 5 min – Nikodem Sura (debiut) vs Adrian Grzelak (0-2-1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg)

3 x 5 min – Kamil Stachura (0-1) vs Michał Malinowski (debiut)



Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Paweł Sadło vs Patryk Wiśniewski



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kamil Woźny vs Piotr Jaroszewski

