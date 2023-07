Polacy zaczną eliminacje mistrzostw świata w futsalu

Zwycięzcy pięciu grup tej fazy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach o pozostałe dwa miejsca.

Finały MŚ rozegrane zostaną między 14 września a 6 października 2024.

Zespół trenera Błażeja Korczyńskiego wygrał wcześniej grupę pierwszej fazy kwalifikacji do MŚ. Biało-Czerwoni pokonali dwa razy Greków (3:0, 4:1) oraz przegrali z Azerbejdżanem 3:4 i wygrali z tym rywalem 7:2. To ostatnie spotkanie z faworyzowanym rywalem rozegrane zostało w koszalińskiej hali, która po raz drugi okazała się szczęśliwa dla gospodarzy. We wrześniu 2017 Polacy pokonali tam Węgrów 6:4 w rewanżowym barażu decydującym o ich awansie do finałów ME.

W MŚ zagrają 24 reprezentacje, w tym siedem europejskich. Gospodarze mistrzostw mają zapewniony udział w turnieju.

W październiku 2021 swój pierwszy tytuł mistrza świata wywalczyli Portugalczycy. W rozegranym w Kownie finale pokonali broniącą trofeum Argentynę 2:1 (1:0).

Drużyna trenera Korczyńskiego odpadła z rywalizacji o litewskie finały MŚ w turnieju rozegranym w październiku 2019 w Zielonej Górze.

Przegrała tam kolejno z Gruzją 2:3, Finlandią 1:2 i Hiszpanią 1:4.

We wcześniejszych MŚ pięć tytułów wywalczyła Brazylia (1989, 1992, 1996, 2008 i 2012), a dwa Hiszpania (2000 i 2004). Biało-Czerwoni w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu.

Terminarz grupowych meczów Polaków:

15 września: Polska - Serbia (Koszalin)

20 września: Ukraina - Polska

6 października: Polska - Belgia (miejsce do ustalenia)

11 października: Belgia - Polska

15 grudnia: Serbia - Polska

20 grudnia: Polska - Ukraina (Gorzów Wielkopolski)

CM, PAP