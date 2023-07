Wiemy, gdzie Raków Częstochowa rozegra mecze w europejskich pucharach

„Marzę, aby taka infrastruktura kiedyś powstała w Częstochowie. Robimy wszystko w tym kierunku. Póki co, jesteśmy na etapie projektowania, tworzenia konsensusów finansowych. Przez jakiś czas w europejskich pucharach będziemy grać w Sosnowcu” – powiedział prezes Rakowa Piotr Obidziński podczas konferencji na murawie sosnowieckiej areny.

Podkreślił łatwość dojazdu dla kibiców Rakowa.

„Dziś jechaliśmy tu niecałe 40 minut. Umowa jest trzyletnia. Zakłada, że w przypadku niemożności rozegrania meczów ligowych u nas z powodów budowlanych, infrastrukturalnych, możemy ad hoc poprosić o możliwość skorzystania z obiektu w Sosnowcu także w ekstraklasie” – wyjaśnił.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński życzył Rakowowi dojścia jak najdalej w europejskich rozgrywkach.

„Na półfinał Ligi Mistrzów nasz stadion może być już za mały. Cieszę się, że mistrz Polski tu zagra i liczę, iż pokaże, że siła polskiej piłki nożnej, jest dużo większa, niż to, co zaprezentowała w ostatnim meczu reprezentacja Polski (porażka 2:3 z Mołdawią). Wierzę, że obiekt będzie szczęśliwy. Nam życzę, by jak najszybciej Zagłębie Sosnowiec (obecnie w 1. lidze) mogło się spotykać z Rakowem w ekstraklasie” – stwierdził.

Częstochowianie w 1. rundzie kwalifikacji LM zagrają z estońską Florą Tallinn. Pierwszy mecz odbędzie się w Częstochowie 11 lipca o godz. 18. Rewanż tydzień później w Estonii.

Między pierwszy meczem a rewanżem Raków zagra u siebie o Superpuchar Polski z Legią Warszawa (15 lipca, godz. 20.10).

Polski zespół po raz ostatni zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Wówczas była to Legia Warszawa. Teraz taką samą szansę będzie miał Raków, jednak zanim do tego dojdzie, będzie musiał przejść cztery rundy kwalifikacje.

Potencjalnym rywalem Rakowa w 2. rundzie kwalifikacji LM będzie zwycięzca dwumeczu Karabach Agdam (Azerbejdżan) - Lincoln Red Imps (Gibraltar).

Wchodzący w skład kompleksu ArcelorMittal park sosnowiecki stadion został otwarty w lutym 2023. Ma pojemność 11600 miejsc.

Po zdobyciu przez częstochowian pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie przebudowy stadionu Rakowa, aby był dostosowany do standardów europejskich. Rząd ma na to przeznaczyć co najmniej ok. 40 milionów złotych.

Klub od dawna zmaga się jednak z kłopotami infrastrukturalnymi - obecny stadion nie spełnia wymogów UEFA, jeśli chodzi o udział w dalszych fazach rywalizacji o europejskie puchary.

IM, PAP