Hurkacz radził sobie na Wimbledonie ze zmiennym szczęściem. Dwa lata temu dotarł do półfinału turnieju, po drodze pokonując samego Rogera Federera. Podczas poprzedniej edycji odpadł natomiast już w pierwszej rundzie.

Sam zawodnik i kibice liczą, że wynik z poprzedniego roku się nie powtórzy, tym bardziej że do pierwszego meczu Hurkacz podchodzi w roli faworyta. Zajmuje aktualnie 18. miejsce w światowym rankingu, podczas gdy jego hiszpański rywal jest dopiero 72.

- Jadąc na każdy turniej, człowiek jak najlepiej się przygotowuje, ale nie zawsze wychodzi tak, jak się chce. Te rzeczy, które można kontrolować, które można zrobić jak najlepiej, staramy się wykonać i tak naprawdę tyle można zrobić. Przeciwnicy robią to samo i tak naprawdę na Wielkich Szlemach nie ma słabych zawodników - mówił przed startem turnieju Polak.

Hurkacz ma idealne warunki do tego, by brylować na nawierzchni trawiastej. Przyznał to sam obrońca tytułu Novak Djokovic.

- Jest wysoki, więc kiedy podchodzi pod siatkę, nie zostawia zbyt wiele miejsca, by piłka mogła go minąć - ocenił.

Hurkacz w ubiegłym roku dwukrotnie mierzył się z Ramosem-Vinolasem i za każdym razem wygrywał. Najpierw pokonał Hiszpana w Monte Carlo, a potem w Montrealu. Jak będzie tym razem?

CM, Polsat Sport