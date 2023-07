Rozpoczyna się Wimbledon - najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Już pierwszego dnia na kort wyjdzie Iga Świątek. Jak Polka poradzi sobie na nawierzchni trawiastej? Transmisja meczu Świątek - Zhu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Iga Świątek rozpocznie w poniedziałek zmagania na Wimbledonie. Najlepszy wynik Polki to do tej pory czwarta runda. W tym roku liderka światowego rankingu spróbuje poprawić ten rezultat, a zdaniem bukmacherów - jest główną faworytką do zdobycia tytułu.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsze zagrania Igi Świątek z zeszłorocznej edycji Wimbledonu (WIDEO)

W zależności od firmy kursy na końcowy triumf polskiej liderki światowego rankingu oscylują 2,5-3:1, czyli w przypadku jej zwycięstwa można liczyć na wygraną w wysokości ok. trzykrotności postawionej stawki.

Akcje 22-letniej raszynianki stoją tak wysoko zarówno ze względu na jej prowadzenie na liście WTA, najwyższy numer rozstawienia, ale i drabinkę turnieju, której losowanie było dla niej bardzo szczęśliwe. Wszystkie teoretycznie najgroźniejsze rywalki znalazły się w drugiej połówce, a na drodze podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego z uznanych nazwiska są praktycznie tylko Amerykanki Cori Gauff i Jessica Pegula. Notowania Rybakiny to 4,5-5,5:1, a akcje Sabalenki stoją 5-6:1.

Świątek, na kilka dni przed początkiem Wimbledonu, wycofała się z turnieju w Bad Homburg. Na trawie w Niemczech Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Tatjanę Marię 5:7, 6:2, 6:0, Szwajcarkę Jil Teichmann 6:3, 6:1 oraz Rosjankę Annę Blinkową 6:3, 6:2. Ze względów zdrowotnych zrezygnowała natomiast z gry w półfinale.

Transmisja meczu Świątek - Zhu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek około godziny 14:00.

Wimbledon, najważniejszy turniej tenisowy świata, tylko w kanałach sportowych Polsatu. Setki godzin transmisji z meczów Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette i innych gwiazd światowego tenisa. A codziennie od 13:00 w Polsat Sport program studyjny z udziałem najlepszych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów.

JŻ, Polsat Sport