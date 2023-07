Wimbledon: Magda Linette - Jil Teichmann. Relacja i wynik na żywo

Magda Linette będzie walczyć o to, żeby awansować do drugiej rundy Wimbledonu. Do tej pory najlepszy wynik podczas zmagań w stolicy Wielkiej Brytanii osiągnęła w 2019 i 2021 roku, kiedy odpadała w trzeciej rundzie.

Polka zagra z Jilą Teichmann. Szwajcarka nie ma dobrych wspomnień związanych z ostatnimi meczami z polskimi tenisistkami. Podczas turnieju w Birmingham przegrała z Magdaleną Fręch, a podczas turnieju w Bad Homburg z Igą Świątek. W dwóch poprzednich edycjach odpadała w pierwszej rundzie.

W tym roku obie tenisistki spotkały się w styczniu podczas turnieju United Cup. Lepsza okazała się Polka.

Relacja i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jil Teichmann na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:30.

PSZ, Polsat Sport