6. sezon turnieju Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics rusza 6 lipca

Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostwa Polski Teamfight Tactics to wyjątkowy turniej dający szansę szesnastu najlepszym polskim zawodnikom na rywalizację na najwyższym poziomie oraz walkę o nagrody pieniężne z puli 26 000 złotych i awans do europejskich rozgrywek Golden Spatula Cup. W szóstej odsłonie zobaczymy aż siedmiu nowych graczy, którym udało się zakwalifikować m.in. w z otwartych kwalifikacji oraz w wyniku zajęcia topowych pozycji na serwerach EUW i EUNE.

Teamfight Tactics to gra auto battler stworzona przez studio Riot Games, umiejscowiona w świecie League of Legends. W grze, zawodnicy formują zespoły wojowników, którzy rywalizują z ekipami innych graczy w serii jednoosobowych potyczek. Z danych opublikowanych przez portal leaguefeed.net wynika, że w czerwcu 2022 roku w Teamfight Tactics na całym świecie grało aż 80 mln graczy. Rosnąca popularność tytułu wynika m.in. z jej dostępności na urządzenia mobilne, które są najczęściej wykorzystywaną platformą do gier. Ten fenomen nie omija Polski, czego potwierdzeniem jest szósta edycja turnieju Samsung Galaxy Ultraliga Mistrzostwa Polski Teamfight Tactics.

Sukces turnieju oraz rosnące zainteresowanie wokół gry przyciąga także sponsorów i partnerów. W szóstej edycji, sponsorem tytularnym jest Samsung Galaxy, a oficjalnym partnerem marka KIA.

Samsung Galaxy Ultraliga Teamfight Tactics to wyjątkowy turniej, który dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi kwalifikacji daje szansę najzdolniejszym graczom na udział w najważniejszych rozgrywkach w Polsce. Cieszymy się, że w każdym sezonie widzimy sporo starych ale także i nowych twarzy, dzięki czemu możemy oglądać rywalizację pomiędzy doświadczonymi championami i aspirującymi nowicjuszami. Cieszy nas również obecności sponsorów i partnerów, którzy dokładają bardzo ważną cegiełkę do budowy esportowego ekosystemu skupionemu wokół TFT. – powiedział Paweł Śpiechowicz, manager odpowiedzialny za organizację rozgrywek.

Zawodnicy, format rozgrywek i kwalifikacje do Golden Spatula Cup

Bezpośredni awans do 6. sezonu zagwarantowało sobie czterech najlepszych zawodników poprzedniej edycji – Nadim Mani "Z10 Lelouch", Tymoteusz Kniter "PMK stinkyabuser", Filip Obajtek "TG Fifek" oraz Alan Mikołajczyk "ANO Vicer". Sześciu graczy wywalczyło swoje miejsca w otwartych kwalifikacjach i są to: Szymon Jakubowski "ANO Shreddin", Andrzej Fiks "Z10 Traviscwat", Franciszek Grutzmacher "PMK Spoti", Dawid Gębuś "Nevada34", Mikołaj Filipiuk "TG Frayerfayter" i Jakub Warzecha "Kubixon". Pozostałe miejsca przypadły najlepszym zawodnikom sklasyfikowanym na serwerach EUW: Bartłomiej Zbroja "Zbrojson”, Łukasz Strzyżewski "SAGE", Wojtek Cetner "ANO simplywojtek", Jakub Piech "DV1 Piechu", Aleksander Ogórek "OG1ii" oraz serwerach EUNE: Sebastian Chajutin "PMK Left".

Rozgrywki będą podzielone na trzy kluczowe etapy, co pozwoli nagradzać zawodników za topowe miejsca, a także da szansę na poprawę tym, którzy mieli gorszy start. W pierwszym etapie (karuzeli), gracze zostaną losowo podzieleni na dwie grupy. Każdy rozegra dwie partie przez cztery dni. W zależności od zdobytych miejsc, otrzymają oni punkty w klasyfikacji grupowej. Na koniec tej fazy, dwóch graczy z najlepszymi wynikami z każdej grupy awansuje bezpośrednio do trzeciego etapu, natomiast gracze, którzy zajmą siódme i ósme miejsce, odpadną z turnieju. Gracze, którzy w pierwszym etapie zajmą miejsca od 3. do 6. w swojej grupie awansują do etapu drugiego, gdzie stworzą jedną, ośmioosobową grupę. Etap drugi (bitwy) potrwa dwa dni, podczas których zostanie rozegranych osiem meczów. Czterech najlepszych graczy z tego etapu dołączy do czterech, którzy awansowali bezpośrednio z fazy karuzeli. Faza trzecia, czyli Wielki Finał potrwa jeden dzień i zakończy się wyłonieniem mistrza polski w TFT.

Na szczególną uwagę zasługuje system kwalifikacji do turnieju Golden Spatula Cup. Po pierwszym dniu Fazy Karuzeli, do Golden Spatula Cup #1 awansuje po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy, podobna sytuacja będzie miała miejsce po czwartym dniu Fazy Karuzeli, ale wtedy gracze dostaną zaproszenie do Golden Spatula Cup #2. Do trzeciej edycji turnieju – Golden Spatula Cup #3 awansuje natomiast sześciu najlepszych graczy Wielkiego Finału.

Najświeższe informacje z rozgrywek można śledzić na kanałach Ultraliga na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz na stronie ultraliga.pl. Sam turniej będzie transmitowany w każdy czwartek od godz. 19:00 na kanale Polsat Games oraz w Internecie na platformie Twitch i YouTube.

