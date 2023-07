Historyczny wyczyn nowozelandzkiej sprinterki. Pierwszy taki przypadek od 50 lat

Nowozelandka Zoe Hobbs uzyskała w biegu na 100 m w zawodach w Szwajcarii czas 10,96, co oznacza, że zdołała zakwalifikować się do igrzysk w Paryżu, bowiem minimum na tym dystansie wynosi 11,07. Będzie pierwszą sprinterką z tego kraju na olimpiadzie od blisko 50 lat.

Ostatni raz zawodniczka z Nowej Zelandii wystąpiła w sprincie na igrzyskach w Montrealu w 1976 roku - była to Sue Jowett.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny triumf Armanda Duplantisa, trzecie miejsce Pii Skrzyszowskiej. Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie

Czas Hobbs z eliminacji jest jednocześnie rekordem Nowej Zelandii. W finale zawodów Continental Tour Challenger biegaczka uzyskała 11,13.

- Kiedy zobaczyłam czas z eliminacji, nie mogłam uwierzyć. To był szok, tym bardziej, że warunki pogodowe nie były najlepsze, bo cały czas wiatr wiał z przodu. To także mój rekord życiowy - powiedziała cytowana na stronie espn.com 25-letnia zawodniczka.

Hobbs nie ukrywa, że cieszy się z uzyskania minimum olimpijskiego właśnie teraz, na półtora miesiąca przez mistrzostwami globu w Budapeszcie.

- Ten wynik spowodował, że nie będzie już na mnie ciążyła presja i to jest bardzo dobre w ostatnich przygotowaniach do mistrzostw świata. Nie muszę już "ścigać się" z czasem i mogę skupić się na tym, co jest potrzebne, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w Budapeszcie - dodała.

Lekkoatletyczne MŚ w stolicy Węgier odbędą się w dniach 19-27 sierpnia.

psz, PAP