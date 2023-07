Hitowy transfer do mistrza Polski! To złoty medalista igrzysk olimpijskich

Jastrzębski Węgiel ma za sobą bardzo udany sezon. Siatkarze klubu z Jastrzębia-Zdroju sięgnęli po mistrzostwo Polski, pokonując w finale fazy play-off drużynę Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Nic zatem dziwnego, że kibice Jastrzębskiego Węgla mają nadzieję, że ich ulubieńcy w nadchodzącym sezonie zaprezentują się równie dobrze. By to osiągnąć, włodarze klubu muszą sprowadzić do zespołu kilka nowych zawodników. We wtorek 4 lipca 2023 roku ogłoszono, że do ekipy mistrzów Polski dołączy Jean Patry. Jego kontrakt ma obowiązywać przez najbliższy sezon, z opcją przedłużenia na kolejny rok.

- Kiedy stało się jasne, że w sezonie 2023/2024 naszych barw nie będzie już reprezentować Stephen Boyer, staraliśmy się pozyskać możliwie najbardziej wartościowego zmiennika za niego. Wybór szybko padł na innego z grona złotych medalistów olimpijskich. Stephen Boyer ma za sobą świetny sezon, ale głęboko wierzę w to, że Jean Patry wypełni po nim lukę optymalnie - powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Patry to reprezentant Francji. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio sięgnął po złoty medal. Dotychczas podczas swojej kariery grał w trzech klubach - Montpellier Volley, Top Volley Cisterna i Power Volley Milano. Jak urodzony w 1996 roku atakujący będzie prezentował się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce?

AA, Polsat Sport