Obrończyni tytułu postraszona w pierwszym secie. Rybakina gra dalej w Wimbledonie

Jelena Rybakina awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca wywalczonego przed rokiem tytułu Kazaszka pokonała w trzech setach Shelby Rogers. W kolejnym etapie turnieju 24-latka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Hibino - Cornet.

Trzecia tenisistka rankingu WTA przystępowała do wtorkowego spotkania w roli wyraźnej faworytki. Tym bardziej zaskakujące było to, że pierwszy set padł łupem Amerykanki. Rogers prowadziła od początku partii, którą ostatecznie wygrała 6:4. W drugiej odsłonie gry Rybakina przebudziła się. Kazaszka oddała rywalce tylko jednego gema i doprowadziła do wyrównania.

Wówczas stało się jasne, że o awansie do kolejnej rundy Wimbledonu zdecyduje trzeci set. W nim Rogers kilkukrotnie podejmowała próby zbliżenia się do Kazaszki, lecz w kluczowych momentach to wyżej notowana tenisistka wykazywała się większą skutecznością. Ostatecznie wygrała trzecią partię 6:2 i całe spotkanie 2:1.

W kolejnej rundzie Rybakina zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Hibino - Cornet. To spotkanie zaplanowano na wtorek, lecz zostało opóźnione z powodu opadów deszczu.

Jelena Rybakina - Shelby Rogers 2:1 (4:6, 6:1, 6:2)

mtu, Polsat Sport