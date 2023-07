ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 znowu przyciągnie gwiazdy i tłumy kibiców

Rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, moc atrakcji dla całych rodzin i wyjątkowy mecz gwiazd – to wszystko będzie można zobaczyć w trakcie turnieju ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023, który w dniach 14-16 lipca rozgrywany będzie w Przysusze. – To wyjątkowa impreza, z roku na rok coraz lepiej zorganizowana, dodatkowo w jej trakcie zbierane są pieniądze na szczytny cel, więc naprawdę warto wpaść i świetnie się bawić – zachęca pięciokrotny mistrz PlusLigi Łukasz Wiśniewski.

Turniej w Przysusze odbywa się w ramach cyklu Orlen Beach Volley Tour, czyli eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Do tej pory w ramach cyklu rozegrano zawody w Sulejowie, Stalowej Woli i Olsztynie. Wielki finał zmagań odbędzie w Kołobrzegu.

– W naszym turnieju do wygrania będzie, w rywalizacji pań i panów, łącznie 80 tysięcy złotych – mówi Piotr Skiba, pomysłodawca i główny organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023. – Wstęp na turniej jest bezpłatny, a poza rywalizacją sportową przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Warto do nas wpaść, świetnie spędzić czas i wspomóc naszą zbiórkę dla Kuby. Bardzo dziękuję naszym sponsorom i partnerom, z PKO Bank Polski na czele oraz wicemarszałkowi województwa mazowieckiego Rafałowi Rajkowskiemu. W zeszłym roku przez weekend odwiedziło nas dwa tysiące kibiców, liczymy że w tym roku będzie nas równie dużo. Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjechać zapraszamy do Polsatu Sport, gdzie w niedzielę można będzie śledzić transmisję od ćwierćfinałów do ceremonii zakończenia, od 9 rano do 18 – dodaje.

Poza turniejem pań i panów w Przysusze odbędzie się wyjątkowy mecz gwiazd siatkówki. Dochód z tego spotkania zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Kuby, który urodził się z rzadką wadę genetyczną. Do Przysuchy przyjadą obecne i byłe gwiazdy siatkówki halowej i plażowej, przed rokiem zagrali m.in. Łukasz Kaczmarek, Paweł Zagumny, Dawid Konarski, Łukasz Wiśniewski, Jan Firlej, Grzegorz Fijałek, Michał Ruciak czy Wojciech Żaliński.

Dla kibiców przygotowane zostaną specjalne strefy aktywności (czynne codziennie od godz. 10 do 17 ). W ich ramach odbędą się siatkarskie kids campy z gwiazdami (poprowadzą je Zagumny, Ruciak, Fijałek, Żaliński czy Wiśniewski), będą przygotowane gry ruchowe, ringo i badminton, strefa dmuchańców, zajęcia z dietetyki, psychologii, joga oraz boks.

– To doskonała okazja na spotkanie z kibicami, dobrą zabawę i promocję siatkówki – mówi Michał Ruciak. – Gramy dla Kuby, możemy razem pomóc, więc mobilizacja jest dodatkowa. Turniej w Przysusze ma już swoją markę i na pewno w tym roku znowu zachwyci poziomem organizacji i widowiskowymi meczami – dodaje.

Na plaży nad Zalewem Topornia w Przysusze w piątek 14 lipca rozegrane zostaną eliminacje turnieju głównego, w sobotę rozpocznie się główna część turnieju, wspieranego przez PKO Bank Polski. W zawodach będzie rywalizować ponad 60 par. Wielki finał kobiet przewidziano w niedzielę na godz. 16, finał panów na godz. 17, a oba kluczowe mecze poprzedzi stracie gwiazd (początek o godz. 15).

Przed rokiem w turnieju kobiet najlepsze okazały się Magdalena Saad i Aleksandra Lipska. Natomiast zmagania siatkarzy wygrali Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak.

