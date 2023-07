Pochodzący z Białorusi siatkarz dołączy do reprezentacji Polski? Już rozpoczął treningi

Nasevich swoją siatkarską karierę zaczynał na Białorusi. We wrześniu 2018 razem z rodziną przybył do Gdańska, a przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 dołączył do seniorskiej ekipy Trefla. W sumie w zakończonym sezonie 20-latek wystąpił w 19 meczach, w których zdobył 30 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Bomba transferowa! Karol Kłos siatkarzem Asseco Resovii

Jak poinformował gdański klub na swojej oficjalnej stronie internetowej, Nasevich w przyszłym sezonie będzie grał z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dzięki czemu będzie mógł reprezentować Polskę. Prezes Trefla Dariusz Gadomski zdradził, jak wyglądały związane z tym formalności.

- Bardzo się cieszę, że formalności związane ze zmianą przynależności siatkarskiej Aleksa zostały pozytywnie zakończone. Całą procedurę związaną z tym działaniem i wszelkie formalności rozpoczęliśmy w styczniu tego roku, w pierwszej połowie marca uiściliśmy wymagane opłaty do FIVB i białoruskiego związku, łącznie w kwocie blisko 100 tys. zł. Wiedzieliśmy, że formalności będą trwać, wielokrotnie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami światowej federacji, mając nadzieję, że uda się ten proces przyspieszyć, tak by Aleks miał zmienioną licencję jeszcze w trakcie sezonu PlusLigi. Nie było to jednak proste, takie decyzje najczęściej podejmowane są podczas posiedzeń zarządu światowej federacji, a najbliższe było w czerwcu - stwierdził Gadomski

Prezes klubu z PlusLigi powiedział także, że Nasevich bierze już udział w treningach młodzieżowej reprezentacji Polski.

- Bardzo się cieszę, że czerwcowe zakulisowe informacje dziś się potwierdziły w oficjalnym piśmie, które otrzymaliśmy z FIVB i Aleks występuje już jako Polak. To dla nas bardzo ważna decyzja pod kątem sezonu ligowego, ale także świetna wiadomość dla reprezentacji Polski U21, z którą Aleks od kilku tygodni przygotowuje się do mistrzostw świata, które rozpoczynają się już za cztery dni – 7 lipca – w Manamie w Bahrajnie - powiedział Gadomski cytowany na stronie internetowej Trefla.

Dobre wieści 💪Otrzymaliśmy potwierdzenie z FIVB, że zakończyły się procedury związane z wydaniem polskiej licencji dla Aleksa Nasevicha i od teraz Aleks będzie grał już na licencji PZPS w @PlusLiga_, a także może reprezentować biało-czerwone barwy! 🇵🇱🔝🙌 https://t.co/ReIb5MTVU1 pic.twitter.com/04Zb8HVqcK — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) July 3, 2023

AA, Polsat Sport