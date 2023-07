Iga Świątek w 2. rundzie tegorocznego Wimbledonu zmierzy się z Sara Sorribes Tormo. Hiszpanka to 84. rakieta świata, więc oczywiście faworytką jest Polka. Sprawdźcie, kiedy i o której godzinie odbędzie się to spotkanie.

Świątek bardzo udanie rozpoczęła Wimbledon w tym roku. W 1. rundzie pokonała Lin Zhu 6:1, 6:3. Mecz trwał godzinę i 21 minut, a Polka nie pozostawiła żadnych złudzeń Chince.

Tormo w swoim pierwszym meczu odprawiła 6:3, 6:1 wyżej rozstawioną Martinę Trevisan. Hiszpanka po raz trzeci w karierze awansowała do 2. rundy Wimbledonu.

To jak na razie jej najlepszy wynik. Jeżeli chodzi o wielkie szlemy, to 4 runda w tegorocznym Roland Garros była jej życiowym sukcesem. Jeśli chodzi o Polkę, to na Wimbledonie najdalej dotarła do 4 rundy.

W przypadku zwycięstwa, kolejną rywalką Świątek będzie lepsza z pary Diane Parry - Petra Martic.

Kiedy mecz Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo? O której godzinie mecz Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo?

Mecz Igi Świątek z Sarą Sorribes Tormo odbędzie się w środę. Godzina nie jest jeszcze znana.

