Wimbledon: Magdalena Fręch - Ons Jabeur. Relacja i wynik na żywo

We wtorek zmagania na Wimbledonie rozpocznie Magdalena Fręch. Polka zmierzy się z czołową tenisistką świata, Ons Jabeur. Relacja i wynik na żywo z meczu Fręch - Jabeur na Polsatsport.pl.

Fręch po raz drugi wystąpi w turnieju głównym na londyńskich kortach. W zeszłym roku udało jej się dojść do trzeciej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Simony Halep. W tym roku Polka już w 1. rundzie trafiła na zawodniczkę z czołówki.

Jabeur szósty raz wystąpi na Wimbledonie. Największy sukces odniosła w poprzednim roku, kiedy to doszła do finału. W nim uległa Elenie Rybakinie. Później zagrała jeszcze w finale US Open, a tam lepsza okazała się Iga Świątek. Wygranej w wielkim szlemie Tunezyjka jeszcze na swoim koncie nie ma.

Polka z Tunezyjką mierzyła się dotychczas tylko raz. W marcu 2023 roku na kortach w Indian Wells Fręch wygrała pierwszego seta, ale przegrała dwa kolejne. Jeśli chodzi o ranking WTA, to Jabeur zajmuje 6. miejsce, a nasza reprezentantka jest na 70. pozycji.

Relacja i wynik na żywo z meczu Fręch - Jabeur od godziny 16.00 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport