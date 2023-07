Boniek: Że Lewandowski egoistyczny? To zbudowało Roberta!

Nie milknie dyskusja wokół Roberta Lewandowskiego. - O co mamy pretensje do Lewandowskiego? Że jest za bardzo egoistyczny? Że za bardzo myśli o sobie? To pozwoliło mu osiągnąć w sporcie, to co osiągnął – Zbigniew Boniek komentował na „Prawdzie Futbolu”. - Na pewno "Lewy" nie ma charakteru Glika – jest inny - dodał.

Zbigniew Boniek zabrał głos na „Prawdzie Futbolu”, komentując ostatnie głosy wokół Roberta Lewandowskiego domagające się odebrania opaski kapitana. - O czym my w ogóle mówimy? Powtarzam od lat, że „Lewy” jest wartością tej reprezentacji, a nie jej problemem – powiedział.

„Zibi” zaznaczył zarazem: - Ludzie pracujący z Robertem tworzą jego wizerunek. Starają się wmówić, że Lewandowski jest super we wszystkim. Rzecz jasna tak nie jest. Każdy z nas ma wady i zalety. I proszę mi wierzyć, że nie każdy sportowiec musi być skromny, cichy, piękny, grzeczny, ułożony. To są ludzie z krwi i kości. We Włoszech jest takie powiedzenie: mulino bianco, czyli biały młyn. I właśnie tak ekipa wokół Roberta próbuje go sprzedawać publicznie, a to jest zupełnie niepotrzebne. Że niby taki jak młynarz, czy wręcz taka cukierkowa postać. Rzecz jasna, jeśli chodzi o samą opinię publiczną, to przy najmniejszych kłopotach atakujemy osoby z piedestału. Potrafimy być niesłychanie zawistni i agresywni. Nie inaczej było po meczu Mołdawia – Polska. Zaraz po spotkaniu pojawiło się hasło: odbierzmy opaskę Lewandowskiemu! Robert jest fantastycznym napastnikiem. Strzela bardzo dużo goli. Na pewno Lewandowski nie ma charakteru Glika. Jest po prostu inny. Może nawet gdybyśmy budowali wzorzec kapitana, to wyszłoby nam, że Lewandowski w tym względzie nie jest ideałem – zastanawiał się były prezes PZPN.



- Co my jednak chcemy od Roberta po meczu w Kiszynowie. Lewy dograł gola, strzelił gola, miał sytuację na 3:0, wypracował kapitalnie akcję na 3:1, gdy Kamiński zagrywał Szymańskiemu. O co mamy pretensje? Lewandowski ponosi odpowiedzialność za błąd Zielińskiego? Za błędy naszych środkowych obrońców? Jak przyszła ta bryndza w drugiej połowie, to co Robert miał robić? Uderzyć kogoś w twarz, rzucić niecenzuralnym słowem, latać po boisku? Z „Lewego” też uszło powietrze. To była 45-minutowa niedyspozycja całej drużyny. Powtarzam raz jeszcze - o co tak naprawdę mamy pretensje do Lewandowskiego? Że jest za bardzo egoistyczny? Że za bardzo myśli o sobie? To pozwoliło mu osiągnąć w sporcie to, co osiągnął. To, że Robert jest cokolwiek egoistyczny, że widzi bramkę przed sobą i ciągle chce trafić w ten prostokąt. Za każdym razem dąży do tego, czy jest mecz reprezentacji, czy Bayernu, czy Barcelony. I nawet gdy na koniec pada wynik 2:0, czy 3:0, a Robert nie strzelił gol, to nie jest wówczas w pełni zadowolony. Warto nadmienić, że Lewandowski miał wielki udział, że uczestniczyliśmy w czterech wielkich imprezach ostatnich lat. Jeśli pojedziemy na finały EURO 2024, to wydaje mi się, że Robert powie pas. Będzie miał 36 lat - gra w ataku jest trochę inna niż w obronie. Zdolności strzeleckie będzie miał, ale – że tak to ujmę - ząb czasu każdego nadgryza. To, że nie stanął do wywiadów telewizyjnych, że ktoś wysłał Bednarka? Każdy jest inny. Dziwię się, dlaczego to Bednarek wyszedł. Bednarek może robić wszystko, ale nie wychodzić i tłumaczyć się za zespół, bo tego nie potrafi… Zresztą czy jakakolwiek wypowiedź po przegranym meczu zmieni wynik? – dodał Boniek.