Dubaj celem Polaków! Plan transmisji eliminacji mistrzostw świata w beach soccerze

Reprezentacje Litwy, Ukrainy i Hiszpanii będą rywalem Polaków w pierwszej rundzie kwalifikacji do finałów mistrzostw świata w beach soccerze, które odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Turniej eliminacyjny zostanie rozegrany w Baku od środy do niedzieli. Transmisje meczów w Polsacie Sport Fight oraz na stronie Polsatsport.pl.

W sobotę zakończyły się Igrzyska Europejskie, które po raz pierwszy odbyły się w Polsce. Turniej piłki nożnej plażowej odbywał się w Tarnowie i jako gospodarze mieliśmy swoich przedstawicieli zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn.



Zdecydowanie lepiej zaprezentowały się panie, które w swoim debiucie otarły się o podium zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Polki walkę o brąz przegrały z Portugalkami dopiero po rzutach karnych.



W Igrzyskach Europejskich debiutowali także nasi panowie, ale w przeciwieństwie do naszej żeńskiej kadry, nie był to pierwszy występ na tak dużym turnieju. Po cichu liczyliśmy na medal, ale skończyło się ostatnim ósmym miejsce.



Polacy zmagania w Tarnowie rozpoczęli obiecująco, od wysokiego zwycięstwa 7:2 z Azerbejdżanem. Kolejne dwa mecze grupowe Biało-Czerwoni przegrali z Hiszpanią 1:6 i Portugalią 2:6, a to oznaczało walkę najwyżej o piąte miejsce. Niestety, oba spotkania nasz zespół przegrał, choć w jednym i drugim prowadził różnicą dwóch goli. Najpierw lepszym od nas okazał się zespół Mołdawii, który wygrał 8:6 (prowadziliśmy już nawet 6:4) oraz Ukraina, która wygrała mecz o siódme miejsce 3:2, mimo że to my prowadziliśmy w trzeciej tercji już 2:0.



- Po dobrym początku z Azerbejdżanem liczyliśmy na awans do strefy medalowej. Niestety Hiszpania i Portugalia pokazała naprawdę kapitalny beach soccer i mimo naszej ogromnej walki i determinacji, nie udało się już wygrać żadnego z tych meczów. Ostatecznie jednak ósme miejsce to dla nas duże rozczarowanie, mierzyliśmy przynajmniej w piątą lokatę, ale nie zdołaliśmy zrealizować tego celu - ocenił nasz występ w Tarnowie reprezentant Polski, Jakub Bistuła.



- Uważam, że w przekroju całego turnieju ten wynik był dla nas niezadowalający. Po dwóch meczach były jeszcze powody do optymizmu. Wprawdzie drugie spotkanie przegraliśmy z Hiszpanią, ale graliśmy całkiem nieźle, mieliśmy dużo sytuacji, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Naszym marzeniem był awans do pierwszej czwórki, ale niestety tego celu nie udało nam się zrealizować - mówi trener reprezentacji Polski, Tomasz Wydmuszek.

Z ziemii polskiej do... azerskiej!

Po zakończeniu rywalizacji w Tarnowie wszystkie osiem ekip, które rywalizowały w Igrzyskach Europejskich przeniosły się do Baku, gdzie od środy do niedzieli rozgrywane będą eliminacje do przyszłorocznych finałów mistrzostw świata, których gospodarzem będzie Dubaj. W stolicy Azerbejdżanu o cztery miejsca dla strefy europejskiej premiowane awansem do finałów mistrzostw świata walczyć będzie szesnaście ekip. Osiem, które grały na Igrzyskach Europejskich, czyli Polska, Szwajcaria, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Azerbejdżan, Mołdawia (w Igrzyskach Europejskich grali jako zwycięzcy Dywizji B rozgrywek Europejskiej Ligi Beach Soccera) i Ukraina. Do tego trzy pozostałe zespoły z Dywizji A Ligi Europejskiej w Beach Soccerze: Francja, Estonia i Niemcy, oraz Turcja (jako drugie zespół Dywizji B rozgrywek EBSL) i Białoruś, która została dopuszczona do gry. Te trzynaście ekip zakwalifikowały się do turnieju eliminacyjnego mistrzostw świata strefy europejskiej, którego gospodarzem jest stolica Azerbejdżanu. O trzy pozostałe miejsce rywalizowano w turniej prekwalifikacyjnym, do którego zgłosiło się ostatecznie siedem zespołów.



Preeliminacje rozgrywano w Baku od niedzieli do wtorku. Awans do decydujących kwalifikacji zapewniła sobie Dania, Litwa i Grecja. Naszym grupowym rywalem będą ostatecznie Litwini, którzy w decydującym meczu o pierwszym miejscu w grupie B pokonali we wtorek Czechów 3:2. Litwini po dwóch tercjach prowadzili już 3:0 po golach Elvinasa Navickasa i dwóch trafieniach Mantasa Makutunoviciusa. W ostatniej odsłonie litewskiego bramkarza dwukrotnie zdołał pokonać Lukas Trampota, ale Czechom nie udało się wyrównać i to Litwini będą naszym grupowym rywalem z którym zagramy już dzisiaj w meczu otwarcia.



Wyniki turnieju prekwalifikacyjnego w Baku (2-4 lipca):



Grupa A:



Norwegia - Dania 1:7

Grecja - Dania 1:3

Norwegia - Grecja 1:6



Tabela:



1. Dania 2 6 10:2

2. Grecja 2 3 7:4

3. Norwegia 2 0 2:13



Grupa B:



Czechy - Szwecja 3:1

Malta - Litwa 0:3

Czechy - Malta 4:2

Litwa - Szwecja 5:3

Szwecja - Malta 5:2

Litwa - Czechy 3:2



Tabela:



1. Litwa 3 9 11:5

2. Czechy 3 6 9:6

3. Szwecja 3 2 9:10

4. Malta 3 0 4:12