W środę w meczu w ramach eliminacji do mistrzostw świata w piłce plażowej reprezentacja Polski zagra z Litwą. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Transmisja meczu eliminacji mistrzostw świata w piłce plażowej Polska - Litwa w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.