Hit transferowy Bayernu Monachium! Ściągają gwiazdę Napoli

Kim Min Jae zostanie nowym piłkarzem Bayernu Monachium. Obrońca SSC Napoli rozpoczął już testy medyczne przed przenosinami do mistrza Bundesligi.

W ostatnich latach kariera koreańskiego stopera nabrał niesamowitego tempa. Jeszcze w 2021 roku grał w Chinach, skąd przeniósł się do tureckiego Fenerbahce. Następnie po jednym sezonie trafił do Napoli, w barwach którego sięgnął po mistrzostwo Włoch i został wybrany najlepszym obrońcą Serie A. Kolejny sezon i... transfer do Bayernu.

ZOBACZ TAKŻE: Znany Hiszpan nowym trenerem PSG

Ekipa z Monachium zapłaci za 26-latka około 60 milionów euro, czyli kwotę zapisaną w jego kontrakcie z Napoli jako klauzulę odstępnego. W ciągu roku zespół z Neapolu zarobi więc imponujące pieniądze na koreańskim obrońcy, gdyż rok temu "Azzurri" zapłacili za niego około 18 milionów euro.

49-krotny reprezentant Korei trafi do Bayernu po tym, jak odbył w swojej ojczyźnie... obowiązkową służbę wojskową. Jako piłkarz drużyny narodowej brał udział między innymi w MŚ w Katarze.

BS, Polsat Sport