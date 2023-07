Iga Świątek show! Rywalka była całkowicie bezradna

Na krótko przed rozpoczęciem Wimbledonu Iga Świątek mówiła, że coraz lepiej czuje się na trawie. Pewności siebie dodał jej udany turniej w Bad Homburg (rozgrywany właśnie na tej nawierzchni). Jedynka światowego rankingu przyleciała więc do Anglii w dobrym nastroju, a bukmacherzy widzieli w niej główną faworytkę do zwycięstwa.

Polka w pierwszej rundzie potwierdziła wysoką dyspozycję. Pokonała Chinkę Lin Zhu 2:0 (6:1, 6:3) i rozbudziła apetyty swoich kibiców. - Gra z nią jest zdecydowanie inna niż oglądanie jej w telewizji. Bardzo szybko uderza piłkę, a do tego świetnie porusza się po korcie - podsumowała występ Polki jej rywalka z Państwa Środka.

We wtorek Świątek odpoczywała, a w środę wróciła do rywalizacji. Tym razem jej przeciwniczką była Sara Sorribes Tormo. Hiszpanka zajmuje 84. miejsce w rankingu WTA, a jego liderka szybko przejęła inicjatywę. Pierwszy gem wygrała do zera, a w drugim zdołała przełamać rywalkę. Było 2:0, a serwis wrócił w ręce Polki. Niespodziewanie Świątek miała przy swoim podaniu problemy, które doprowadziły do gry na przewagi. W nich lepsza była Hiszpanka, który zdobyła tym samym pierwszy gem w meczu. Ostatecznie raszynianka spokojnie wygrała jednak seta 6:2.

Drugą odsłonę meczu liderka zaczęła tak, jak skończyła pierwszą - od dominacji. Wygrała pierwszy gem przy własnym podaniu, później przełamała rywalkę i nie zamierzała się zatrzymywać. Wpadła w istny tenisowy trans i hurtowo dopisywała do swojego dorobku kolejne punkty. Sorribes Tormo była całkowicie bezradna i nie ugrała w drugim secie ani jednego gema. Polka zwyciężyła 6:0.

W trzeciej rundzie raszynianka zagra z lepszą z pary Diane Parry - Petra Martić.

Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo 6:2, 6:0

JŻ, Polsat Sport